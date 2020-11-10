В среду, 11 ноября, в Украине ожидается морозная погода. Ночью в стране ожидается до -3 градусов мороза.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие трое суток в Украине будет без осадков. Завтра, 11 ноября, ночью и утром ожидается туман.

Температура воздуха ночью будет от +3 до -3 градусов, днем +2+8 тепла. На Закарпатье и Одесской области ночью +1+6, днем +5+10 градусов.

Ранее мы писали о том, что непогода на Николаевщине разрушила десятки крыш.