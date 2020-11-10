Жизнь с "остринкой": ученые выяснили суперспособности перца чили [ Редактировать ]
Кардиологи из американского института в Кливленде выяснили, что употребление перца чили может продлевать жизни. Об этом пишет The Independent.
Анализ пациентов с болезнями сердечно-сосудистой системы и онкологиями, которые регулярно употребляют перец чили имеют риск смертности ниже на 26% (сердечно-сосудистые) и 23% (рака).
Отмечается, что исследователи готовятся к проведению новых тестов с овощем.
Ранее мы писали, что алкоголь может спровоцировать семь форм раковых опухолей. По одной из гипотез, спиртное повреждает ДНК.
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