Ученые из США провели исследование, по результатам которого назвали два простых "суперпродукта", способных спасти жизнь. Оказалось, что огромное значение для здоровья имеют эйкозапентаеновая кислота (EPA) и альфа-линоленовая кислота (ALA). Первая содержится в морской рыбе, а вторая - в грецких орехах, передает newsyou.info.

Как доказали специалисты Американского колледжа кардиологии, люди, в крови которых присутствовало больше омега-3, умирали вследствие сердечных приступов или снова попадали после них в медицинское учреждение на протяжении 3 лет реже остальных пациентов. Спастись от заболеваний сердца, по мнению авторов научной работы, помогут два «суперпродукта», содержащие полиненасыщенные кислоты. Жирная рыба, особенно лососевые, является прекрасным поставщиком EPA. В свою очередь ALA присутствует в большом количестве в грецких орехах, а также в масле канолы и семенах льна.

Ученые отметили, что на сегодняшний день "таблетки бессмертия" нет, но продлить жизнь помогают основы здорового питания и правильный образ жизни. Смертность от сердечно-сосудистых заболеваний остается в мире на первом месте.

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