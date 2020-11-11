Леся Никитюк ошеломила сексуальным образом [ Редактировать ]
Украинская звезда и телеведущая Леся Никитюк порадовала поклонников, показав новое фото на своей странице в Instagram.
На снимке Леся позирует в короткой кожаной юбке и топе.
"Режим "шальная императрица" включили и сразу выключили. Учреждения до 22.00. Но торт я успела съесть. Знаете, с чем? С моим будущим весом", - написала в подписи к фото ведущая.
Ранее мы писали о том, что Леся Никитюк поразила фанатов смешным видео.
Напомним, ранее 50-летняя Наоми Кэмпбел оголилась для фото в свой день рождения, продемонстрировав поклонникам свою потрясающую форму. А Потап и Настя Каменских отпраздновали свою первую годовщину в статусе мужа и жены. Ранее, муж Наташи Королевой - Тарзан удивил поклонником откровенным фото в душе.
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