Украинская звезда и телеведущая Леся Никитюк порадовала поклонников, показав новое фото на своей странице в Instagram.

На снимке Леся позирует в короткой кожаной юбке и топе.

"Режим "шальная императрица" включили и сразу выключили. Учреждения до 22.00. Но торт я успела съесть. Знаете, с чем? С моим будущим весом", - написала в подписи к фото ведущая.

Ранее мы писали о том, что Леся Никитюк поразила фанатов смешным видео.

Напомним, ранее 50-летняя Наоми Кэмпбел оголилась для фото в свой день рождения, продемонстрировав поклонникам свою потрясающую форму. А Потап и Настя Каменских отпраздновали свою первую годовщину в статусе мужа и жены. Ранее, муж Наташи Королевой - Тарзан удивил поклонником откровенным фото в душе.