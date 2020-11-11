Николай Скорик сможет вернуть Одессе статус великого украинского города. Об этом заявил Сопредседатель партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадим Рабинович в Одессе, где вместе с командой Николая Скорика встретился с ветеранами.

"Мы с вами не обречены на какое-то вечное прозябание, нам нужно менять все. Менять в стране, менять в городе. Мы сегодня единственная правильная партия, потому что все остальные ведут в никуда. Поэтому я призываю всех одесситов прийти и проголосовать за Николая Скорика", – сказал Вадим Рабинович.

Николай Скорик, в свою очередь, поблагодарил коллег из команды ОП-ЗЖ за поддержку.

"Мы сегодня не могли не прийти сюда, к Мемориалу 411 батареи, и не встретиться с ветеранами, почтить память погибших в 73-дневной героической обороне Одессы. Мы обязаны хранить память о наших предках, которые отстояли свободу и независимость нашей родины. Мы обязаны сделать все, чтобы Одесса стала настоящей жемчужиной нашей страны", - сказал политик.

Николай Скорик отметил, что за несколько дней до второго тура, очень важно, чтобы все, кто голосовали за разных кандидатов, пришли и проголосовали за справедливую власть.

"Второй тур выборов мэра - это выбор между, тем чтобы оставить все как есть, или дать Одессе возможность развиваться. И команда ОПЗЖ, которая рядом со мной – это гарантия того, что эти позитивные изменения в Одессе будут", – заверил одесситов кандидат в мэры Одессы от "Оппозиционной платформы - За жизнь".

Политик отметил, что молодому поколению украинцев вбивают в голову, что украинский народ на полях сражений с фашизмом боролся за чужие интересы.

"Я буду бороться за славную историю города-героя Одессы. Что бы ни происходило в Киеве, Одесса – город-герой. Здесь всегда будут праздновать День Победы - 9 Мая. И улицы будут назваться именами настоящих героев, среди которых очень много наших земляков-одесситов", – резюмировал Николай Скорик.

Напомним, Николая Скорика поддержали экс-кандидат в мэры города и его почетный гражданин Сергей Кивалов, политик Евгений Червоненко, политик и известный в Одессе общественный деятель Дмитрий Голубов.