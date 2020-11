Экипаж из четырех астронавтов прибыл на американский космодром на мысе Канаверал во Флориде накануне полета к МКС, который состоится в ночь на 15 ноября. Об этом сообщает космическое агентство NASA в Twitter.

Экипаж полетит на корабле Crew Dragon-1 компании SpaceX. Отмечается, что это будет первый регулярный полет корабля. В ближайшие дни корабль установят на ракете-носителе Falcon 9, которая выведет его на орбиту.

В составе экипажа входят астронавты NASA Майк Хопкинс, Виктор Гловер, женщина-астронавт Шеннон Уокер и представитель Японии Соича Ногучи. Они проведут на МКС полгода.

