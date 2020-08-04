Голкипер португальского "Порту" и сборной Испании Икер Касильяс объявил о завершении карьеры.

Об этом футболист сообщил в своем аккаунте в Twitter.

По информации, в мае прошлого года голкипер, будучи игроком "Порту", перенес сердечный приступ. Ему стало плохо во время тренировки.

Известно, большую часть клубной карьеры голкипер провел в мадридском "Реале", воспитанником которого он является. В составе "сливочных" он пять раз выигрывал чемпионат Испании, дважды - Кубок страны, трижды - Лигу чемпионов.

Lo importante es el camino que recorres y la gente que te acompaña, no el destino al que te lleva, porque eso con trabajo y esfuerzo, llega solo y creo que puedo decir, sin dudar, que ha sido el camino y el destino soñado #Grac1as pic.twitter.com/xb8ucs9REh — Iker Casillas (@IkerCasillas) August 4, 2020

Ранее мы писали, что Конор Макгрегор завершил карьеру. Боец смешанных единоборств заканчивал карьеру несколько раз.