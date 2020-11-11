Незалежно від загальної статистики, по всій Україні ковідні лікарні переповнені, катастрофічно бракує кисню та медперсоналу.

Я за розвиток громад, я за облаштування прибудинкових територій, я за якісне водопостачання, я за озеленення міста, я за збереження популяції карпатського дельфіна... Але дайте мені оксигенератори, у мене пацієнти задихаються.

Такий пост у соцмережах розмістив лікар Ярослав Глагола, терапевт з тридцятирічним стажем. З травня лікує хворих у ковідному відділенні Ужгородської міської лікарні.

Ярослав Глагола, лікар у ковідному відділенні Ужгородської міської лікарні:

Загальна кількість госпіталізованих близько 150 чоловік, найбільшою проблемою на сьогоднішній день є нестача генераторів кисню - їх всього 26. Потреба у цих апаратах з розрахунку на 100 стаціонарних хворих - 80 апаратів.

Кількість госпіталізованих щодня зростає. Поки ми записували інтерв'ю, у ковідне відділення приїхали три карети "швидкої". Лише за сьогодні в Ужгороді - 121 новий хворий. Лікар не стримує сліз, коли розповідає, як доводиться виходити з ситуації.

Ярослав Глагола, лікар у ковідному відділенні Ужгородської міської лікарні:

Найважче дивитися, як хворий задихається від нестачі кисню - це дуже важко. Ти бачиш, що хворий потребує кисню і ти змушений забрати апарат в іншого хворого, який в трохи кращому стані.

Нещодавно кількість ковідних ліжок збільшили до 175, та ситуація не покращилася. Тяжких хворих досі доправляють у Мукачево та Сваляву… Усе - через відсутність оксигенераторів.

Іван Курах, головний лікар Ужгородської міської лікарні:

Ми 56 концентраторів замовили, обіцяють нам доставити, дай Бог, щоб ця доставка була у витриманий час.

А от у Чернівецькій області, яка ще донедавна була центром поширення коронавірусу, щодня фіксують понад чотириста нових інфікованих. На тестування - довжелезні черги.

Олег, пацієнт:

Люди хворі стоять. Чоловік ледве йде. І мусить чекати годину-дві з пневмонією.

У черзі й Галина, в неї онкологія. Аби поїхати на лікування, їй потрібна довідка про негативний результат тесту на коронавірус.

Галина, пацієнтка:

Мені це дуже не подобається. Так не можна, це знущання над людьми. Для мене це знущання - стояти з низькими лейкоцитами і в такій черзі. Ще й на холоді.

Пацієнтам доводиться по кілька годин чекати на прийом лікаря. Та й самі медики страждають не менше, бо кількість хворих зростає, а медперсоналу - меншає. У лікарнях кажуть: потрібно збільшувати штат.

Ольга Кобевко, лікар-інфекціоніст Чернівецької обласної клінічної лікарні:

Поставити ліжко з матрацом, не додавши медичний ресурс туди, не додавши точку кисню і не додавши медикаменти - це буде злочинна дія. Це буде злочин проти пацієнта, якого покладуть на ліжко, але, на жаль, не буде кому допомогти.

А лікувати справді може бути нікому. З початку пандемії в області занедужали більше ніж тисяча медиків, 17 померли. Є заклади, де лікарі хворіють удруге. Тож у профільному департаменті подумують про залучення інтернів і волонтерів.

Олег Чорний, директор Департаменту охорони здоров'я Чернівецької облдержадміністрації:

Будемо формувати спеціальні бази, де будемо формувати лікаря, який вже має досвід виконання тієї чи іншої роботи. І під того лікаря будемо підтягувати чи волонтерів, чи лікарів-інтернів.

Тож поки в одних регіонах не вистачає кисню, в інших - кваліфікованих медиків. Вирішити проблему можуть на державному рівні, виділивши кошти і забезпечивши страхування лікарів - аби і пацієнти, і медики знали: про них дбають.