НАЗК просить Конституційний суд закрити справу проти Олександра Тупицького [ Редактировать ]
Поза підозрою. НАЗК закриває справу проти голови Конституційного суду Олександра Тупицького - усе, аби уникнути відповідальності, - вже заявили в КСУ.
В Нацагентстві з питань запобігання корупції у свою чергу кивають на Конституційний суд. Мовляв, через позицію суддів, їхня робота була заблокована та зведена нанівець. Тож до судів на закриття направили 62 провадження щодо посадовців.
Разом з тим, повідомляють у прес-службі КСУ, - НАЗК не зазначило, що провадження стосується не протоколу про вчинення адмінпорушення, пов'язаного з корупцією стосовно голови Конституційного суду, а позову Тупицького до Нацагентства про незаконність дій посадових осіб та спростування поширеної неправдивої інформації.
Водночас судді КСУ хочуть, щоб складені НАЗК протоколи проти них - суди розглядали по суті.
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