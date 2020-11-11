Поза підозрою. НАЗК закриває справу проти голови Конституційного суду Олександра Тупицького - усе, аби уникнути відповідальності, - вже заявили в КСУ.

В Нацагентстві з питань запобігання корупції у свою чергу кивають на Конституційний суд. Мовляв, через позицію суддів, їхня робота була заблокована та зведена нанівець. Тож до судів на закриття направили 62 провадження щодо посадовців.

Разом з тим, повідомляють у прес-службі КСУ, - НАЗК не зазначило, що провадження стосується не протоколу про вчинення адмінпорушення, пов'язаного з корупцією стосовно голови Конституційного суду, а позову Тупицького до Нацагентства про незаконність дій посадових осіб та спростування поширеної неправдивої інформації.

Водночас судді КСУ хочуть, щоб складені НАЗК протоколи проти них - суди розглядали по суті.