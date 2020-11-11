Рекордні збитки та борги. Регіональні газзбути заявляють про "тотальні несплати". У жовтні, приміром, за газ і його транспортування заплатили лише 40 відсотків споживачів. Чому так мало й чим загрожують величезні борги?

Зима - ближче, борги - все вище!

Олег Пендзін, експерт Економічного дискусійного клубу:

Ми побачили загальне зростання обсягу боргів за житлово-комунальні послуги.

"Зимові" борги споживачі зазвичай погашали влітку. Та 2020 рік - особливий! Тож заборгованість - така сама...

Євген Нацвін-Степанов, перший заступник голови правління Асоціації постачальників енергоресурсів:

По газу уровень платежей упал до 40 процентов.

До чого це призведе? І як "залатати" ці "боргові Ями"?

Надія Василівна, пенсіонерка:

Мы зимой платили по 4 с половиной тысячи. Вот так.

І це минулої - відносно теплої зими. Пані Надія зізнається: рахунки намагається сплачувати вчасно. Допомагають діти.

Надія Василівна, пенсіонерка:

Мы стараемся все вовремя заплатить. Я живу с семьей, так что у нас субсидии нет.

Щоправда, не всі споживачі такі пунктуальні. У житлових будинках уже вивішують довжелезні списки неплатників. Суми боргів - чималі.

Олег, житель Києва:

Я от десь бачив заборгованість по квартирам було десь по 20 тисяч гривень за тепло. Поквартирно писали, скільки у кого боргів. Я бачив такі борги були. По 40 тисяч гривень навіть бачив.

І це - у столиці! А що ж тоді в регіонах? За даними асоціації постачальників енергоресурсів, за газ та його доставку заплатили лише 40 відсотків споживачів! Для порівняння, торік - було майже 70 процентів.

Олег Пендзін, експерт Економічного дискусійного клубу:

В період опалювального сезону борги ростуть. Після закінчення опалювального сезону, коли місячна вартість комунальних послуг падає, люди починають погашати потроху борги.

Але через коронакризу рівень оплати різко впав! Ця тенденція спостерігається від початку літа, а зараз, ще й на порозі "лок-дауну" - й поготів!

Олег Пендзін, експерт Економічного дискусійного клубу:

Під час локдауну різко падає доходи населення. У нас достатньо багато людей живуть за рахунок доходу від малого і мікробізнесу. Ми з вами вже сьогодні маємо ситуацію, при якій люди мають сплачувати 8,5 - 9 гривень за куб.

Чи вдасться зменшити тариф? Навряд. Бо ціни в Україні прирівнюються до голландської біржі TTF. І продовжувати спецзобов'язання для теплокомуненерго (тобто штучно занижувати для них ціни) не будуть. Бо вартість газу тепер регулює ринок.

Євген Нацвін-Степанов, перший заступник голови правління Асоціації постачальників енергоресурсів:

В этом году открылся рынок газа для населения. И в виду его открытия, мы имеем ситуацию, когда люди еще не успели понять, что это стал товар рыночный, за который нужно платить и все продолжают к нему относиться как к социальной услуге, которая платишь-не платишь, все равно все понимают, что она будет.

Далі - ланцюгова реакція. Немає платежів - немає грошей на обслуговування мереж.

Ігор Височанський, технічний директор ВАТ "Івано-Франківськгаз":

Рівень розрахунків впав десь на 1 місяць. А це для нас суттєві кошти - це порядка 40 мільйони гривень. Нам все таки вдається забезпечити безаварійну роботу, і безаварійне газопостачання наших абонентів.

Утім, що буде далі - питання відкрите, бо й без того чималенька заборгованість на ринку - тільки збільшується. Частково вирішити проблему може…

Євген Нацвін-Степанов, перший заступник голови правління Асоціації постачальників енергоресурсів:

Снять запрет на отключение, или предоставление коммунальных услуг, потому что без платежей, рынок, система - просто не выживет.

Хоча її виживання - пряма умова МВФ! Без прозорого ринку газу Україна ризикує не отримати новий транш, який, до речі, і так затримується.