Бизнесмен Олег Бахматюк рассказал о том, как директор НАБУ Сытник назвал открытое официальное совещание в НБУ "созданием преступной группировки", чтобы сфальсифицировать дело против него.

Об этом Олег Бахматюк заявил в интервью Дмитрию Гордону. По его словам, чтобы получить возможность его преследовать, директору НАБУ было необходимо ввести в дело чиновника, ведь юрисдикция НАБУ - дела против должностных лиц, а не представителей бизнеса. Именно поэтому Сытнику пришлось вписать в дело открытое официальное совещание в НБУ как "создание преступной группировки".

"Я не подпадаю под категорию "чиновник", я не государственный служащий, - рассказывает бизнесмен. - Государственным служащим в моем деле является Александр Писарук. Мой "сообщник" - это исполняющий обязанности главы Национального банка, когда Гонтарева была в отпуске, который собрал совещание у себя в кабинете, пригласил акционера, пригласил главу наблюдательного совета, главу правления, всех директоров департамента. И он собрал совещание - это был "сговор" как раз на 1.2 миллиарда гривен. Это человек, который фактически вывел мой банк с рынка."

Дело против экс-заместителя главы НБУ Александра Писарука и бизнесмена Олега Бахматюка расследуется НАБУ по подозрению в нецелевом использовании средств предоставленного НБУ кредита рефинансирования "ВиЭйБи банку" во время так называемого "банкопада". Выводы экспертиз Фонда гарантирования вкладов и заявления НБУ подтверждают, что все средства рефинансирования были потрачены по прямому назначению - их получили вкладчики банка.