Криптовалюта №1 подорожала до максимума с января 2018 года Источник: BitNovosti

В полдень 12 ноября курс биткоина (Bitcoin) поднялся выше отметки $16 тысяч - впервые с 8 января 2018 года. Об этом свидетельствуют данные CoinDesk.

К 12:14 по киевскому времени биткоин стоил $16 098, после чего его стоимость стала падать. Сейчас криптовалюта торгуется на уровне $15 800.

Напомним, что стоимость биткоина начала заметно расти после президентских выборов в США, которые состоялись 3 ноября. 6 ноября курс криптовалюты приближался к уровню $16 тысяч.

В прошлые выборы президента США биткоин также начал дорожать: с $700 в ноябре 2016 года до почти до $19 166 в декабре 2017-го. После исторического максимума криптовалюта в разы подешевела.

На долю биткоина приходится 64,6% всего мирового рынка криптовалют.

По задумке разработчиков, эмиссия биткоинов прекратится, когда будет добыто 21 млн монет. Предположительно это состоится в 2140 году.

Ранее сообщалось, что из-за выборов США в России стремительно дорожает доллар и евро.