Женщина бесплатно ела в ресторанах, представляясь агентом ФБР [ Редактировать ]
Жительница городка Рокмарт в американском штате Джорджия, США, представлялась агентом ФБР под прикрытием, чтобы получить бесплатную еду в ресторанах.
Аферу удалось провернуть несколько раз, сообщает society.comments.ua.
Авторитет государственной организации позволял американке питаться в ресторанах города. В случае, если в подаче блюд ей отказывали, женщина переходила к угрозам. Так, согласно информации правоохранителей, женщина угрожала арестом сотрудникам заведения, если ей не предоставят бесплатно сэндвичи с курятиной.
В конце концов работникам ресторана надоели угрозы и они вызвали полицейский наряд.
Правоохранители разоблачили лжеагента и женщину арестовали. Теперь псевдосотруднице ФБР грозит штраф. Кроме того, она может провести за решеткой до пяти лет.
Ранее сообщалось, что мужчине 9 лет доставляют пиццу, которую он не заказывал.
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