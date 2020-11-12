В Сумах нетрезвый мужчина устроил резню посреди улицы. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Компания друзей выпивала на улице, тогда как один из них отошел поговорить по телефону, после чего его ранили ножом, также пострадала женщина, которая бросилась на помощь.

Отмечается, что пострадавших госпитализировали в больницу. Угрозы для их жизни нет. Правоохранителям удалось задержать 27-летнего нападавшего, который пытался изменить внешность и скрыться от правосудия. Мужчина находится под стражей.

Ранее мы писали, что в Кривом Роге мужчина зарезал двух человек и восьмерых ранил. Нападающий был оперативно задержан и доставлен в Криворожский отдел полиции.