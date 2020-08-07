В Сумах мужчина открыл стрельбу по соседям. В результате один из жителей соседнего дома получил несколько ранений. Об этом сообщили в управлении Национальной полиции Сумской области.

"О шуме во дворе соседней многоэтажки и похожих на выстрелы резкие звуки, в полицию сообщил обеспокоенный сумчанин... Оперативники и следователи застали нескольких мужчин, один из которых имел ранения в живот", - говорится в сообщении.

Читайте также В центре Киева водитель эвакуатора устроил стрельбу (видео)

Конфликт возник между жителями соседних домов: 55-летним гражданином с одной стороны и несколькими мужчинами, которые во дворе дома занимались ремонтом автомобилей, с другой.

"Сначала нетрезвый мужчина, выйдя на звук автомобильного двигателя, потребовал прекратить шум, который мешал ему отдыхать. А когда в ответ услышал брань и совет проспаться, не нашел ничего лучшего, как воспользоваться своим пистолетом травматического действия", - информируют в полиции.

В результате стрельбы 42-летний местный житель получил непроникающие огнестрельные ранения живота и грудной клетки. Он в ответ нанес стрелку несколько ударов.

Медики диагностировали у стрелка политравму, закрытый перелом правой руки и закрытую черепно-мозговую травму. В результате оба участника конфликта были госпитализированы в больницу.

Стрелявшего по соседям задержали в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Правоохранители изъяли с места происшествия пистолет, снаряженный патронами с резиновыми пулями. Установлено, что спецсредство принадлежит задержанному, у него есть все необходимые разрешения и документы.

При этом следователи квалифицировали его действия по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины как хулиганство. Продолжаются следственные действия.

Ранее сообщалось, что под Киевом мужчина устроил стрельбу на остановке.