Цены на нефть снижаются из-за опасений медленного восстановления мировой экономики и спроса на топливо в связи с ростом случаев коронавируса. Однако рынок растет вторую неделю подряд, чему способствовали надежды на вакцину Pfizer. Об этом сообщает агентство Reuters.

Фьючерсы на нефть Brent снизились на 0,78%, до 43,19 долларов за баррель к 12:05 по киевскому времени, в то время как фьючерсы на нефть марки WTI упали на 1,00%, до 40,71 долларов за баррель

"Инвесторы зафиксировали прибыль от недавнего ралли, поскольку мрачные перспективы мировой экономики ослабили настроения на фоне резкого увеличения числа случаев коронавируса и новых социальных ограничений", - сказал Коичи Мураками, аналитик Daiichi Commodities Co Ltd.

По его словам, ожидается, что на следующей неделе цены на нефть останутся под давлением, если распространение пандемии продолжит ускоряться во многих частях мира.

Ранее курс биткоина поднялся выше $16 тысяч.