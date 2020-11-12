Мэр Черкасс присоединился к бойкоту "карантина выходного дня" [ Редактировать ]
Источник: Facebook
Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко, следом за градоначальниками Львова и Ривного, публично выступил против "карантина выходного дня". О бойкоте решения Кабмина он объявил в видеообращении, которое разместил на Facebook.
Я готов поддерживать любые решения правительства, но только в случае, когда город будет получать поддержку от государства. Сейчас же наблюдается иная ситуация. На 35% поднимается цена на газ, останавливается нормальная работа малого и среднего бизнеса. Все это приведет к миллионным потерям городского бюджета. Город может просто остановиться.
Бондаренко выразил сомнение, что карантин дважды в неделю является эффективной мерой для предотвращения распространения COVID-19.
Карантин выходного дня - неуместен для таких небольших городов как Черкассы. В выходные наши люди в основном отдыхают на свежем воздухе, в парках, за городом. Кроме того, по моему мнению, в больших супермаркетах существует гораздо больший риск заразиться, чем у маленьких магазинчиках, которые придерживаются необходимых санитарных норм. Поэтому такие меры не дадут желаемого эффекта в борьбе с болезнью, зато могут просто уничтожить мелкий бизнес.
Напомним, что мэр Львова Андрей Садовой заявил, что город не будет соблюдать "карантин выходного дня". Следом его поддержал и городской глава Ривного Владимир Хомко.
Ранее "Подробности" сообщали о том, как будет работать транспорт и бизнес на "карантине выходного дня".
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