Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко, следом за градоначальниками Львова и Ривного, публично выступил против "карантина выходного дня". О бойкоте решения Кабмина он объявил в видеообращении, которое разместил на Facebook.

Я готов поддерживать любые решения правительства, но только в случае, когда город будет получать поддержку от государства. Сейчас же наблюдается иная ситуация. На 35% поднимается цена на газ, останавливается нормальная работа малого и среднего бизнеса. Все это приведет к миллионным потерям городского бюджета. Город может просто остановиться.

Бондаренко выразил сомнение, что карантин дважды в неделю является эффективной мерой для предотвращения распространения COVID-19.

Карантин выходного дня - неуместен для таких небольших городов как Черкассы. В выходные наши люди в основном отдыхают на свежем воздухе, в парках, за городом. Кроме того, по моему мнению, в больших супермаркетах существует гораздо больший риск заразиться, чем у маленьких магазинчиках, которые придерживаются необходимых санитарных норм. Поэтому такие меры не дадут желаемого эффекта в борьбе с болезнью, зато могут просто уничтожить мелкий бизнес.