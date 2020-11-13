В Киеве патрули и полиция будут жестко проверять условия карантина [ Редактировать ]
В Киеве, с 13 по 15 ноября, полиция и патрули будут жестко контролировать выполнения карантинных мер - то есть соблюдение карантина выходного дня ресторанами, торгово-развлекательными центрами, салонами красоты и другими учреждениями. Об этом сообщает "Страна".
Стоит отметить, что в столице для контроля выполнения карантинных ограничений перераспределят группы особого реагирования и выделят личный состав полиции. После инструктажа, и начиная с 13.00 и до 01.00 они будут следить за тем, как город выполняет указание Кабмина.
В ближайшее время в полиции должны провести подробный инструктаж для мобильных и следственно-оперативных групп, которые будут задействованы в выходные.
Как ранее сообщалось, в Украине ввели карантин выходного дня, стало известно, что будет работать.
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