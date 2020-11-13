У городских глав нет полномочий разрешать или запрещать действие решений правительства. Карантин выходного дня должны ввести на всей территории Украины.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на совещании, передает пресс-служба правительства.

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Шмыгаль провел селекторное совещание с руководителями областей относительно ситуации с распространением COVID-19.

"Решения правительства действуют безусловно и подлежат исполнению всеми субъектами хозяйствования, которые располагаются на территории Украины. Карантин выходного дня касается исключительно определенного перечня субъектов хозяйствования, находящихся на территории Украины. Если это, например, ТРЦ, то он должен быть закрыт в течение выходных ", - подчеркнул он.

Министр внутренних дел Арсен Аваков заверил, что возле крупных торговых объектов будут дежурить представители Национальной полиции.

Ранее сообщалось, что в Украине ввели карантин выходного дня.

Также мы писали о том, что еще один город отказался вводить карантин выходного дня.