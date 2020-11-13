В Одессе госпитализируют лишь больных с очень тяжелым течением COVID-19 из-за ограниченного резерва койко-мест и нехватки медперсонала.

Об этом в эфире одного из телеканалов заявил Сергей Калинчук, который был главврачом Одесской областной больницы в 2005-2010 годах. Он предположил, что вскоре такая же ситуация может настигнуть и другие города.

"То, что сегодня уже происходит, называется медицинской сортировкой. Потому что мы не госпитализируем пациентов со средней степенью тяжести болезни", – отметил медик.

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По его словам, в течение суток 11 октября на линию скорой помощи в Одессе поступило около ста вызовов к инфицированным коронавирусом. Причем 70 из них нужна была именно госпитализация.

Врач предположил, что вскоре то же, что и в Одессе, будет и в других украинских городах. Также медик добавил, что, если еще две недели назад украинцы наблюдали очереди карет скорой помощи возле приемных отделений клиник, которые занимались только COVID-19, то сегодня они стали меньше лишь благодаря тому, что в городских больницах были перепрофилированы для приема больных коронавирусом примерно 350 коек.

"Это такие отделения, как ожоговое, кардиология, неврология и другие. Но резерв этих коек и персонала очень ограничен, а вскоре будет проблема уже с реанимационными койками", – подытожил Калинчук.

Ранее мы писали о том, что коронавирус "устроит" коллапс в украинских больницах.

Также сообщалось, где украинцы чаще всего заражаются коронавирусом.