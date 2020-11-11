Заведующий Чертковского гормежрайонного отдела ГУ "Тернопольский областной лабораторный центр МЗ Украины" Николай Михайлюк заявил, что украинцы чаще всего заражаются коронавирусной инфекцией в местах, где собирается много людей. При этом подцепить COVID-19 на улице мало вероятно. Об этом сообщает издание "Липа".

Самая большая опасность ждет украинцев в замкнутых пространствах. По его мнению, наибольшую угрозу представляют различные большие застолья.

Ведь когда на праздниках в закрытом помещении собирается множество людей, то они не придерживаются масочного режима. Также уже бывали случаи, когда после таких празднований происходили вспышки заболеваний COVID-19.

Врач также отметил, что если вы не можете перенести подобные мероприятия, то старайтесь их отмечать в более узком кругу.

Также медик рассказал, что общественный транспорт является тоже угрозой, если в нем не придерживаются правил безопасности. К примеру, в последнее время ездит переполненный транспорт, в котором находятся пассажиры без масок.

Именно при таких условиях намного увеличивается риск заболеть, потому что люди находятся в закрытом помещении на небольшом расстоянии друг от друга.

Ранее мы писали о том, что Степанов заявил, что карантин в стране продлится до апреля.