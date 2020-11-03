В селе Ходаковцы Хмельницкой области умерла 4-летняя девочка, которую несколько недель назад жестоко избила мать. Ребенка тогда госпитализировали с многочисленными травмами в реанимацию, некоторое время девочка находилась в глубокой коме, сообщает "ТСН".

Врачи диагностировали у девочки ушибы внутренних органов и перелом руки. Правоохранители тогда в ее избиении заподозрили 34-летнюю мать, которая все обвинения отрицала, заявляя, что у дочки якобы были приступы эпилепсии, при которых она так сильно ушиблась.

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Однако слова женщины опровергли медики и социальные работники. Выяснилось, что у девочки никогда не было никаких приступов. Она несколько лет жила в приемной семье и только недавно родная мать через суд вернула себе ее и старшую дочь. Раньше детей у женщины отобрали из-за недосмотра.

Сейчас суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей в течение двух месяцев. После смерти ребенка правоохранители квалифицируют дело как умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего.

В случае доказательства вины женщины ее могут отправить под арест на 7-10 лет.

Ранее сообщалось, что мужчина до смерти забил мать кулаками и палкой.