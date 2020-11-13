Непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко решил вернуть в учреждения высшего образования студентов, которых отчислили за участие в акциях протеста. Для этого он поручил белорусскому правительству разработать соответствующий механизм.

Об этом он заявил на встрече с журналистами, видео которой опубликовал Telegram-канал "Пул первого".

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По словам Лукашенко, он якобы получает письма от родителей отчисленных студентов с просьбой вернуть их детей в вузы.

"Поэтому я поручил разработать механизм. Я поручил соответствующим должностным лицам, чиновникам, депутатам разработать механизм. Надо вернуться когда-нибудь к этому вопросу и посмотреть на этих отчисленных. Образование получат и, возможно, одумаются", - отметил он.

Ранее сообщалось, что Лукашенко приказал отчислить из вузов протестующих студентов.

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