На 86-м году жизни в Москве умер Народный артист СССР Армен Джигарханян. Об этом сообщает пресс-служба Московского драматического театра.

Московский театр п/р Армена Джигарханяна с прискорбием сообщает о смерти своего художественного руководителя, народного артиста СССР Армена Борисовича Джигарханяна.

Отмечается, что Джигарханян в последние годы имел проблемы со здоровьем. 26 апреля актер был госпитализирован с инфарктом и впал в кому, но позднее вышел из нее.

Ранее мы писали, что на 87 году жизни умер сатирик Михаил Жванецкий. Похороны прошли на Новодевичьем кладбище.