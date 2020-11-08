Луческу прокомментировал поражение "Динамо" [ Редактировать ]
Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу после поражения от "Динамо" заявил, что встречу необходимо было перенести, так как "коронавирус вмешивается в борьбу за чемпионство". Пишет "Football.ua"
Мирча Луческу отметил, что никогда бы не играл такой важный матч в таких условиях, а также посетовал, что коронавирус вмешивается в борьбу за чемпионство.
Сегодня выиграл COVID, но проиграл fair play. Это мой комментарий.
По словам Луческу, он бы никогда не играл в таких условиях такой важный матч, даже, если бы представлял другую сторону.
Я бы не сыграл этот матч. Исход чемпионата должны решать команды на поле, а не COVID-19. Это все, что я хочу сказать
Напомним, Шахтер" феерично разгромил "Динамо" в УПЛ со счетом 3:0 в пользу "горняков".
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