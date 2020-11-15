Николай Скорик побеждает во втором туре выборов мэра Одессы – результаты экзитпола [ Редактировать ]
По результатам экзитпола, наибольшее количество голосов получил Николай Скорик, за него проголосовали 50,4% избирателей. За кандидата Геннадия Труханова отдали голоса 46,2% избирателей.
Опрос на выходе из избирательных участков был проведено ОО "Прямой выбор" по заказу "7 канала" (Одесса). Всего было опрошено 3086 избирателей на 60 избирательных участках. Статистическая погрешность не превышает 1,5%. Данные на 19.00.
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