В метрополитене Киева устроила забег компания парней в одних трусах. "Нудисты" бегали в подземном переходе станции "Площадь Льва Толстого".

Свидетелями необычного забега, продолжительностью несколько минут, стали продавцы рынка цветов и пассажиры столичной подземки.

В соцсетях пишут, что такой забег в Киеве устраивают регулярно - на Крещатике и по другим центральным улицам. Обычно такое наказание накладывают на проигравших в споре или футбольном матче.

В столичной полиции сообщили, что к ним не поступали жалобы о голых хулиганах.

На видео присутствует ненормативная лексика.

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