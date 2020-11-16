Толпа голых парней устроила забег в киевском метро (видео) [ Редактировать ]
Источник: Facebook
В метрополитене Киева устроила забег компания парней в одних трусах. "Нудисты" бегали в подземном переходе станции "Площадь Льва Толстого".
Свидетелями необычного забега, продолжительностью несколько минут, стали продавцы рынка цветов и пассажиры столичной подземки.
В соцсетях пишут, что такой забег в Киеве устраивают регулярно - на Крещатике и по другим центральным улицам. Обычно такое наказание накладывают на проигравших в споре или футбольном матче.
В столичной полиции сообщили, что к ним не поступали жалобы о голых хулиганах.
На видео присутствует ненормативная лексика.
Ранее "Подробности" писали, что на выходных обнаженные девушки устроили дефиле возле Андреевской церкви.
по теме
Инцидент произошел на станции "Майдан Независимости"
Станция закрыта на пересадку, а также на вход и выход
13 листопада таксі вилетіло на автобусну зупинку і врізалося в кіоск - двоє людей загинули, ще двоє потрапили до лікарні
Машина належить одному з популярних сервісів таксі і працювала, мабуть, нелегально, без реєстрації та професійної страховки. Скільки часу водій провів за кермом?