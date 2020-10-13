Контрольно-пропускной пункт въезда-выезда "Станица Луганская" закроют на две недели.

Причина - предотвращение распространения коронавируса в Луганской области, сообщили в пресс-службе Луганской ОГА.

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Ограничения будут действовать с полночи 15 октября до полночи 1 ноября.

В штабе Операции объединенных сил отметили, что в исключительных случаях социально-гуманитарного характера командование может разрешить проезд через КПВВ.

Ранее сообщалось, что в Киеве на карантин закрывают школы.

Также мы писали о том, что в Украине вступило в силу новое карантинное зонирование.