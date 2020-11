Европейская ракета Vega с двумя научными спутниками для дистанционного зондирования Земли, стартовавшая с космодрома в Куру во Французской Гвиане, отклонилась от траектории, не завершив миссию. Об этом сообщает компания-оператор Arianespace.

Через 8 минут после старта миссии Vega VV17, после первого зажигания двигателя верхней ступени Avum, было зафиксировано отклонение от траектории, что повлекло за собой прекращение полета.

Watch #Vega lift off on its 17th mission from the Spaceport in French Guiana, carrying two Earth observation satellites for Europe: #SEOSAT -Ingenio and #TARANIS . #VV17 @esa @CDTIoficial @cnes @Avio_Group @AirbusSpace pic.twitter.com/LIGTClzK0L

Провалившийся запуск Vega стал седьмым в 2020 году. Сбой стал вторым в истории эксплуатации носителя, первый произошел в июле 2019 года.

При создании ракет Vega используются украинские двигатели.

Ракета Vega должна была доставить на орбиту два аппарата: первый испанский спутник SEOSAT-Ingenio для наблюдения и съемки земной поверхности и французский научный спутник TARANIS.

With #Vega Flight #VV17 on Nov. 16, we’ll underscore Arianespace’s launch solutions at the benefit of a better life on Earth – orbiting payloads dedicated to optical and scientific observations of our planet: #SEOSAT-Ingenio and #Taranis. pic.twitter.com/BFHR4WlOxU