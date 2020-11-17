Бывший президент США Барак Обама в своих политических мемуарах "Земля обетованная" (A Promised Land) написал, что России не хватает союзников и военных баз на пути к статусу сверхдержавы. Об этом сообщает ТАСС.

России при ядерном арсенале, уступавшем только нашему (американскому - ред.), не хватало широкой сети альянсов и баз, которые позволяют Соединенным Штатам проецировать свою военную мощь во всем мире. Российская экономика продолжала уступать экономикам Италии, Канады и Бразилии, а также практически полностью зависела от экспорта нефти, газа, минералов и вооружений.

44-й президент США пишет, ссылаясь на данные исследовательских организаций, что в России зарегистрированы высокие показатели коррупции, социальное неравенство и низкая продолжительность жизни мужского населения.

По его мнению, гнев Москвы в основном был обращен против Соединенных Штатов. Обама объясняет этим блокирование Россией поддерживаемых США инициатив в Совете Безопасности ООН, а также активизацию усилий по предотвращению выхода бывших стран советского блока из орбиты влияния РФ.

768-страничная книга Барака Обамы поступила в продажу 17 ноября, она вышла одновременно на 25 языках. Бумажная версия в твердом переплете стоит около $45, цифровая версия -$18, аудиокнига - $40.

"Земля обетовання" является первым из двух томов мемуаров Обамы. Книга охватывает период, начиная с его ранней политической карьеры до первых выборов и начала работы в Овальном кабинете. Она завершается успешной операцией по убийству Усамы бен Ладена.