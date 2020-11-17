Инфекционист Ольга Голубовская рассказала, какими последствиями для организма человека чреват перенесенный коронавирус. Об этом сообщает издание "Ваше здоровье".

Так, вирус поражает практически все органы человека. Но в первую очередь страдают легкие. Последствием коронавируса в этом случае может стать фиброз легких. Чтобы защитить жизненно важный орган, Голубовская рекомендует вакцинироваться от гриппа через некоторое время после выздоровления от COVID-19.

Пациентам, которые переболели COVID-19, советую обязательно сделать прививку от гриппа (через 2-3 недели после выздоровления), так как грипп сопровождается поражением нижних дыхательных путей, и если оно "наложится" на фиброз, будет очень тяжело. У кого-то развивается почечная недостаточность.

Еще одним распространенным осложнением врач называет тромбоз сосудов. Поэтому очень важна антикоагулянтная терапия в случае таких последствий.

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Под ударом находится и сердце, на котором тяжело сказывается перенесенная болезнь.

Сердце под ударом COVID-19. У некоторых наших пациентов случалось по несколько инфарктов за период пребывания на стационарном лечении. Наблюдается и негативное влияние вируса на центральную нервную систему и психику, который усиливается явлением гипоксии, а также действием отдельных лекарственных средств.

Ранее мы писали о том, что коронавирус проявляется по-новому, появились необычные симптомы болезни.