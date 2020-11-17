На территории ирландского графства Донегал случился масштабный оползень, в результате чего часть деревьев "уехала" со своего места. Об этом сообщает Daily Mail.

Причиной природного бедствия стала просадка торфа, которая могла произойти из-за строительства неподалеку ветровой электростанции.

Отмечается, что все работы на возводящемся объекте были приостановлены до полного расследования и выяснения размера нанесенного ущерба экологии.

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