Ирландский лес совершил "побег" по склону (видео) [ Редактировать ]
Лес/ фото: Medium
На территории ирландского графства Донегал случился масштабный оползень, в результате чего часть деревьев "уехала" со своего места. Об этом сообщает Daily Mail.
Причиной природного бедствия стала просадка торфа, которая могла произойти из-за строительства неподалеку ветровой электростанции.
Отмечается, что все работы на возводящемся объекте были приостановлены до полного расследования и выяснения размера нанесенного ущерба экологии.
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