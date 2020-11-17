Во вторник, 17 ноября, премьер-министр страны Денис Шмыгаль на заседании правительства заявил, что в Украине могут ввести полный локдаун при одном условии - если карантин выходного дня не покажет результатов, то есть количество инфицированных не будет уменьшаться.

Эпидемиологи прогнозируют, что через три недели в Украине может быть 20 тыс. больных в сутки, что может привести к полному локдауну.

Локдаун надо будет вводить на три недели… Это сделало большинство стран Европы.

В это же время министр здравоохранения Максим Степанов отмечает, что карантин выходного дня должен показать свои результаты через пару недель, но только в том случае, если он будет соблюдаться на 100%.

Напомним,17 ноября в Верховной Раде собрались депутаты, чтобы голосовать за отмену карантина выходного дня.