Под Верховной Радой снова потасовки. Протестующие пытаются прорваться к зданию парламента, где сейчас заседают народные депутаты.

Столкновения начались после того, как народные депутаты отказались поддержать законопроект об отсрочке внедрения кассовых аппаратов для физических лиц предпринимателей.

Полиция пока сдерживает натиск людей. Предприниматели настроены агрессивно. Полиция применила слезоточивый газ. Много задержанных.

Кроме того, на видео из соцсетей можно услышать, что протестующие требуют от депутатов предоставить объяснения, почему голосование за законопроект об отсрочке кассовых аппаратов провалили.

Ранее сообщалось, что с августа 2020 года в Украине ввели программные регистраторы расчетных операций (РРО) - так называемые "кассовые аппараты в смартфоне". Программное обеспечение для них государство предоставляет бесплатно.