Национальный банк Украины (НБУ) на 18 ноября 2020 года установил официальный курс на уровне 28,10 гривен за доллар. Курс на 1 копейку ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 18 ноября установлен на таком уровне: 28,1067 гривен за 1 доллар (-0,0053 грн). При этом курс доллара на 17 ноября составляет 28,1120 гривен за 1 доллар.

Как ранее сообщалось, мировые цены на нефть выросли.

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