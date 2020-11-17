Доллар снижается третий день подряд: курс валют на 18 ноября [ Редактировать ]
Национальный банк Украины (НБУ) на 18 ноября 2020 года установил официальный курс на уровне 28,10 гривен за доллар. Курс на 1 копейку ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.
Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.
Официальный курс гривны к доллару на 18 ноября установлен на таком уровне: 28,1067 гривен за 1 доллар (-0,0053 грн). При этом курс доллара на 17 ноября составляет 28,1120 гривен за 1 доллар.
Как ранее сообщалось, мировые цены на нефть выросли.
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