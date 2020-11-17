Режиссера, народного артиста России Романа Виктюка похоронят в семейном склепе во Львове.

Об этом сообщил ТАСС источник, знакомый с пожеланиями близких режиссера.

"Романа Виктюка похоронят во Львове, на родине. В семейном склепе", - сказал собеседник агентства.

Напомним, во вторник, 17 ноября, стало известно о том, что скончался Роман Виктюк. Артист умер на 85-м году жизни. В конце октября режиссер попал в больницу с коронавирусом.