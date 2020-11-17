Романа Виктюка похоронят во Львове [ Редактировать ]
Фото: Роман Виктюк / ТАСС
Режиссера, народного артиста России Романа Виктюка похоронят в семейном склепе во Львове.
Об этом сообщил ТАСС источник, знакомый с пожеланиями близких режиссера.
"Романа Виктюка похоронят во Львове, на родине. В семейном склепе", - сказал собеседник агентства.
Напомним, во вторник, 17 ноября, стало известно о том, что скончался Роман Виктюк. Артист умер на 85-м году жизни. В конце октября режиссер попал в больницу с коронавирусом.
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