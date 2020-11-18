Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в рамках онлайн-конференции "The Road to Warsaw Security Forum" заявил, что Украине не стоит подносить в ранг культа предоставление Украине "Плана действий по членству (ПДЧ) в НАТО", ведь целью Киева является членство в Альянсе, которое можно достичь и без этого плана. Об этом сообщает "Укринформ".

Позиция Украины проста: если ПДЧ является чем-то, что в дальнейшем упростит наш путь к членству, то Украина и Грузия его получат. Но если союзники решат, что мы можем достичь такого же результата за определенный период времени без ПДЧ, то это можем обсудить.

Он подчеркнул, что ПДЧ нельзя подносить в ранг культа, но следует четко очертить путь Украины к НАТО по направлению, инструментам и ​​дедлайну.

Это очень важно. В противном случае мы будем блуждать в пространстве, делая что-то, что не приблизит нас к нашей цели.

Ранее глава МИД Литвы заявил, что вопрос Крыма мешает Украине на пути к вступлению в НАТО.