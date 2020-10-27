Киностудия Netflix выложила в сеть трейлер научно-фантастической драмы "Полночное небо" (The Midnight Sky) с Джорджем Клуни и Фелисити Джонс в главных ролях.

Картина рассказывает о команде астронавтов, которые отправляются на спутник Юпитера, чтобы проверить, пригоден ли он для жизни. В это время на Земле происходит апокалипсис.

Джордж Клуни играет одинокого ученого в Арктике, который пытается предупредить астронавтов об опасности возвращения на Землю, где произошла таинственная глобальная катастрофа и погибло все живое.

Фильм снят по мотивам романа Лили Брукс-Далтон "Доброе утро, полночь". Режиссером выступил Джордж Клуни, а сценарий написал Марк Л. Смит ("Выживший").

В фильме также снялись Кайл Чендлер, Тиффани Бун, Дэвид Ойелоуо и Демиан Бичир.

"Полночное небо" выйдет на стриминговом сервисе Netflix 23 декабря.

Ранее сообщалось, что студия Pixar выложила второй трейлер мультфильма "Душа".