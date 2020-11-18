Какой из коронавирусов самый опасный: ответ врача [ Редактировать ]
Известный киевский инфекционист Ольга Голубовская рассказала о том, какие из 7-ми существующих коронавирусов самые опасные. Об этом медик рассказала в блиц-интервью от Минздрава.
Так, по ее словам, COVID-19 представляет собой угрозу и поражение легких, а также еще два штамма.
Четыре коронавируса постоянно циркулируют в природе, и мы заражались ими всю жизнь – они всегда вызывали легкий респираторный синдром. Но этот - один их трех опасных, которые вызывают поражения легких.
Также медик отметила, что степень тяжести болезни будет зависеть от того, насколько близким был контакт здорового человека с инфицированным.
Уже на сегодня нам известно, что степень тяжести заболевания и его вероятность зависят от дозы вируса. Из-за особенностей передачи она будет более интенсивной в зимний период, соответственно, и больных будет больше.
Инфекционист сообщила, что настоящая статистика заболеваемости коронавирусом в Украине намного больше, чем официальная, то есть больных в разы больше.
Напомним, украинка рассказала о том, как Китай "победил" пандемию коронавируса.
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