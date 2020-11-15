Рейтинг людей, которые зарабатывают миллионы после смерти Источник: Forbes

Американский журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг знаменитостей, которые продолжают зарабатывать большие деньги даже после смерти.

Восьмой год подряд первое место занимает "король поп-музыки" Майкл Джексон, заработавший $48 млн. Элвис Пресли, занимавший второе место в рейтинге прошлого года, в 2020-м переместился на 5-е.

В список богатых и умерших впервые попали рэпер Juice WRLD ($15 млн) и баскетболист Коби Брайант ($20 млн).

В рейтинге учитывались доходы с 1 октября 2019 года по 1 октября 2020 года.

ТОП-10 самых богатых умерших знаменитостей:

Майкл Джексон - $48 млн. Умер 25 июня 2009 года (50 лет). "Король поп-музыки". Теодор Сьюз (Доктор Сьюз) - $33 млн. Умер 24 сентября 1991 года (87 лет). Детский писатель и мультипликатор, автора историй про укравшего Рождество Гринча и слона Хортона, высиживающего яйцо. Чарльз Шульц - $32,5 млн. Умер 12 февраля 2000 года (77 лет). Американский художник, автор пса Снупи. Арнольд Палмер - $25 млн. Умер 25 сентября 2016 года (87 лет). "Король гольфа". Элвис Пресли - $23 млн. Умер 16 августа 1977 года (42 года). Музыкант. Коби Брайант - $20 млн. Погиб 26 января 2020 года (41 год). Баскетболист, легенда баскетбольного клуба "Лос-Анджелес Лейкерс". Джаред Хиггинс (Juice WRLD) - $15 млн. Умер 8 декабря 2019 года (21 год). Американский рэпер. Боб Марли - $14 млн. Умер 11 мая 1981 года (36 лет). Музыкант, легенда регги. Джон Леннон - $13 млн. Убит 8 декабря 1980 года (40 лет). Участник и автор песен Beatles. Prince - $10 млн. Умер 21 апреля 2016 года. Музыкант.

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