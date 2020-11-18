Кількість нових випадків зараження невпинно зростає по всій країні. У багатьох областях медики заявляють і про нестачу місць, і про катастрофічний дефіцит кисню. Серед антилідерів поширення хвороби, я нагадаю, Запорізька область. І там у частині міст уже закінчилися вільні ліжка в лікарнях.

У Запоріжжі від учора більше ніж сімсот нових хворих. Яка там ситуація: чи справляються лікарі і чи витримує система? Дізнавався Сергій Бордюжа.

Цього тижня кількість місць для лікування ковідних хворих у Запоріжжі збільшили. До шести, вже перепрофільованих лікарень, додалась іще одна. Перша міська. Розрахована вона на 90 ліжок. І майже наполовину вони заповнилися за перші два дні роботи.

Людмила Нестерова, заступник директора Міської клінічної лікарні №1 у Запоріжжі:

На сегодняшний день пока справляемся. Пока справляемся. А там дальше не знаю.

Зараз головне, кажуть медики, - якнайшвидше підвести до кожного ліжка кисень. Це обіцяють зробити вже до кінця місяця. А ще в кожну лікарню закупили нові апарати штучної вентиляції легень і пересувні рентген-системи.

Алла Болгова, завідувачка відділення анестезіології Міської клінічної лікарні №1 у Запоріжжі:

Для того чтобы больных, которые находятся в реанимации, которые кислородо зависимые. Мы не можем их отправить на рентген исследование на первый этаж, и поэтому мы будем делать рентгенологическое исследование на месте, в палате.

Наразі розгортати польові шпиталі для хворих на коронавірус у Запоріжжі не планують. Кажуть - знайдуть резерви і в інших лікарнях. Загалом по області ліжок для ковідних пацієнтів має бути понад чотири тисячі.

Анатолій Пустоваров, заступник міського голови Запоріжжя:

Наразі ситуація в Запоріжжі контрольована. Напружена, але контрольована. Є вільні місця. Більш ніж 100 кожен день. Є і в реанімаціях вільні місця, є і лікарі. Але межа всьому цьому є і напруження тільки продовжує зростати.

На боротьбу з коронавірусом вийшли й комунальники. Тричі на тиждень хімічними розчинами оброблять під'їзди багатоповерхівок.

Дезінфікують і громадський транспорт. І не тільки перед виїздом на маршрут - кажуть комунальники.

Олександр Проценко, заступник начальника тролейбусного парку №1 у Запоріжжі:

Дополнительно каждое транспортное средство которое находится в линии, проходит также дезинфекцию на конечных остановках.

Та поки що Запорізька область залишається у трійці антилідерів із поширення недуги. Місцева влада просить уряд збільшити фінансування "ковідного пакету" для лікарень. Адже місцеві бюджети самотужки з цим не впораються.