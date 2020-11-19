Председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики и народный депутат от Слуги народа и Даниил Гетманцев написал собственный проект постановления об увольнении.

Об этом сообщает его страница Facebook.

Накануне народные депутаты от Европейской солидарности и групп "Довира" и "За будущее" зарегистрировали в парламенте проект постановления об увольнении Гетманцева с поста главы комитета.

Даниил Гетманцев в шутку назвал свой проект постановления лучше мотивированным.

Отозвать Гетманцева… поскольку продолжение его деятельности по разработке проектов законов Украины по вопросам налогообложения имеет цель прекратить незаконные схемы по уклонению от налогообложения и причинить вред от этого многим важным людям и поэтому делает невозможным выполнение им своих обязанностей.

Накануне Даниил Гетманцев заявил в комментарии НВ, что проект постановления о его увольнении связан с выступлением против законопроекта № 3656 об уменьшении ставки НДС для аграриев.

Депутат считает, что Верховная Рада не имеет права предоставлять льготы "одной из немногих отраслей, которая хорошо зарабатывает, в тяжелое для страны время".

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