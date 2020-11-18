В среду, 18 ноября, пресс-секретарь Юлия Мендель заявила, что президент Владимир Зеленский чувствует себя лучше. Об этом пишет "Укринформ".

Здоровье президента Владимира Зеленского улучшается каждый день. Уже нет кашля, он держится бодро и продолжает работать. В частности, проводит совещания по селектору и международные телефонные звонки. На этой неделе запланированы события с участием президента в онлайн-режиме, о чем мы будем сообщать на сайте.

Также Мендель сообщила, что выздоравливает и глава Офиса президента Андрей Ермак.

Мы надеемся, что они скоро возьмутся за работу в обычном режиме.

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