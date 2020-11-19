Согласно новому исследованию, потребление двух продуктов помогает быстрее выздороветь при заболевании, вызванном коронавирусом, - речь идет о таких продуктах как черный тмин и натуральный мед, передает newsyou.info.

"Употребление сочетания меда и черного тмина может использоваться отдельно или в сочетании с другими методами лечения COVID-19", - данное мнение научных специалистов опубликовано порталом medRxiv.

В испытаниях ученых принимали участие пациенты, болевшие коронавирусной инфекцией средней и тяжелой формы. "Ковидники" были поделены случайным методом: одна группа испытуемых ежедневно съедала два продукта - мед и черный тмин (расчет был следующим: 1 г меда и 80 мг тмина на килограмм массы тела). Участники другой группы получали плацебо.

"Прием этих двух продуктов привел к облегчению симптомов на три и семь дней при умеренной и тяжелой форме соответственно. В среднем это помогло вывести вирус из организма на четыре дня раньше", констатировали авторы проекта.

Также исследователи уточнили, что применение названных продуктов не вызывало у пациентов с коронавирусом побочных эффектов.

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