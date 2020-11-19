В четверг, 19 ноября, в Ереване возобновились протесты с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Люди возмущены его согласием подписать заявление об окончании войны в Нагорном Карабахе.

Об этом сообщает агентство "Новости Армении".

Правоохранители задерживают или оттесняют протестующих с проезжей части. Некоторые улицы заблокированы автомобилями.

Также сообщалось, что специальная следственная служба Армении возбудила уголовное дело по статье "организация и проведение собрания с нарушением установленного законом порядка", максимальная санкция которой предусматривает двухмесячный арест.

Ранее президент Армении призвал Пашиняна уйти в отставку.