Последствия пандемии COVID-19 для украинской системы здравоохранения будут ужасными. Это связано с тем, что на сегодня она перегружена.

Об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

"Отдаленные последствия этой пандемии для системы здравоохранения будут ужасными. Антибиотикорезистентность вследствие неконтролируемого употребления антибиотиков сейчас, онкология, сердечно-сосудистые … Потеря сегодняшней ранней диагностики из-за перегруженности системы здравоохранения… через год-через два последствия будут", - заявил Ляшко.

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