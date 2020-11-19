"Последствия пандемии будут ужасными" - МОЗ [ Редактировать ]
Последствия пандемии COVID-19 для украинской системы здравоохранения будут ужасными. Это связано с тем, что на сегодня она перегружена.
Об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.
"Отдаленные последствия этой пандемии для системы здравоохранения будут ужасными. Антибиотикорезистентность вследствие неконтролируемого употребления антибиотиков сейчас, онкология, сердечно-сосудистые … Потеря сегодняшней ранней диагностики из-за перегруженности системы здравоохранения… через год-через два последствия будут", - заявил Ляшко.
Читайте также последнюю статистику о коонавирусе в Украине.
по теме
На финальной стадии разработки находятся четыре вакцины
Ситуация с распространением COVID-19 не позволяет ослаблять карантин во всех областях Украины
Отмечается, что он может действовать с 21:00
По состоянию на четверг, 19 ноября, в Украине зарегистрировано 583 510 случаев коронавируса
Зеленский сделал важное заявление