Под Сумами произошел несчастный случай. Женщина с подозрением на коронавирус скончалась на пороге больницы. Детали сообщили на местном ресурсе "Путивльские ведомости".

До этого она лечилась под присмотром семейного врача дома.

На момент смерти ей было 63 года.

18 ноября, примерно в 14:00 на территории больницы упала и скончалась пациентка 1957 года рождения, которая до этого лечилась у частного семейного врача.

Директор КНП "Путивльская ЦРБ" Светлана Семененко заявила, что у погибшей была декларация с частным семейным врачом, и она проходила лечение дома. Неделю назад врач отправил женщину на рентген, который показал наличие бронхита.

Возможно, клинически, пневмония была, но не рентгенологически.

Также она отметила, что семейный врач накануне обзвонила все медицинские учреждения, которые лечат пациентов с COVID-19 в поисках места для своей больной, но места не нашлось.

У погибшей женщины взяли мазок на коронавирус еще в понедельник, но результатов до четверга так и не было. Как добавили в комментариях местные жители, у женщины сатурация упала до 60, ей дали направление на госпитализацию, и она самостоятельно поехала в больницу.

Ранее сообщалось, что Украина вдвое увеличит количество больничных мест для больных COVID-19.