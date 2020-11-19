У медзакладах України нарощують кількість кисневих точок - Максим Степанов [ Редактировать ]
В Україні одразу два анти рекорди: за добу коронавірус підхопили майже 13,5 тисяч людей. І більш як 250 пацієнтів померли - це теж найбільше за весь час епідемії.
Висока смертність від ускладнень зберігається другий день. Усього жертвами COVID-19 стали понад 10 тисяч українців. Зростає і кількість госпіталізацій. А в лікарнях - дефіцит кисню. Пацієнти скаржаться, що кисень дають лише по 15 хвилин на день.
Утім, у МОЗ заявляють: цю ситуацію намагаються виправити.
Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України:
Питання лікування і питання госпіталізації в нас далеко не ідеальна, ми відстежуємо всі без виключення дописи і в соціальних мережах і в ЗМІ щодо тих чи інших проблем в різних куточках нашої країни, в різних лікарнях. Ту проблематику, яка є з киснем, - ми знаємо, яка необхідність в кисневих точках нам потрібна в кожній лікарі, і ми кожного дня нарощуємо цю кількість кисневих точок.
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