В Україні одразу два анти рекорди: за добу коронавірус підхопили майже 13,5 тисяч людей. І більш як 250 пацієнтів померли - це теж найбільше за весь час епідемії.

Висока смертність від ускладнень зберігається другий день. Усього жертвами COVID-19 стали понад 10 тисяч українців. Зростає і кількість госпіталізацій. А в лікарнях - дефіцит кисню. Пацієнти скаржаться, що кисень дають лише по 15 хвилин на день.

Утім, у МОЗ заявляють: цю ситуацію намагаються виправити.

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України: