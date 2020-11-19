До Музею Революції Гідності прийшли з обшуком. Правоохоронці підозрюють його керівників у зловживанні службовим становищем. Зокрема, силовики шукають 100 мільйонів гривень, які начебто переказали підряднику для будівництва музею. Утім, жодних робіт досі не проводили, а виділені гроші підрядник - витратив! Зі 100 мільйонів - на рахунку залишилося... менше ніж 10!

Та керівники музею все спростовують, а зволікання з будівництвом пояснюють арештами земельної ділянки та слідчими діями ГПУ.

Ігор Пошивайло, директор музею Революції Гідності:

Кабмін постановив, зокрема затверджено в графіку робіт, що у 2019 році у лютому мали бути споруджено. Але, оскільки в лютому почалися знову якісь накладення арештів. Знову, повторюся то накладалися, то знімалися. Ділянка й досі арештована. Меморіал не споруджений.

Юлія Гірдвіліс, старший інспектор відділу комунікації поліції Києва: