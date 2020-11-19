Кислород и более 500 миллиардов: что пообещал Шмыгаль мэрам на совещании [ Редактировать ]
В четверг, 19 ноября, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел второе совещание с мэрами городов Украины. Об этом сообщает Правительственный портал.
В ходе совещания обсуждали проблему борьбы с распространением коронавируса и вопрос наполнения местных бюджетов. В онлайн-встрече также участвовали руководители Министерства здравоохранения и представители других министерств.
Глава правительства призвал градоначальников соблюдать карантин "выходного дня", поскольку это единственная альтернатива локдауну. Также премьер сообщил, что следует рассматривать все возможные варианты на случай ухудшения ситуации с заболеваемостью, в том числе и возможное усиление карантинных ограничений.
Мы не хотим вводить жесткий локдаун, который был весной. В вопросе усиления карантина мы готовы выслушать ваши советы.
По словам Шмыгаля, правительство направило в городские бюджеты второй транш в размере 870 миллионов гривен на обеспечение кислородом.
По результатам совещания премьер поручил Министерству энергетики совместно с органами местного самоуправления проработать вопрос мощностей электросетей вблизи больниц, чтобы обеспечить бесперебойную подачу кислорода.
В свою очередь руководители городов поставили вопрос зачисления акцизного налога с топлива в местные бюджеты. Премьер-министр отметил, что Министерство финансов готово к компромиссу, в частности, чтобы часть акциза шла в бюджеты территориальных общин.
В рабочем порядке мы решим этот вопрос. Акциз мы не собираемся давать областным администрациям, это будет прямая субвенция территориальным общинам. Все налоги, которые платят регионы в государственный бюджет, должны возвращаться им в виде субвенции.
Кроме того, премьер-министр сообщил, что правительство и в дальнейшем укреплять реформу децентрализации, а после подписания президентом Украины закона о независимости местных бюджетов, регионы получат более 500 миллиардов гривен.
Также ранее Шмыгаль назвал 5 главных изменений для украинцев.
по теме
В пятницу, 13 ноября, заместитель Ермака Михаил Подоляк сделал заявление
Відмова від маски може загрожувати не лише зараженням коронавірусом, а й штрафом
Заявления экс-министра финансов Игоря Уманского с критикой распределения средств фонда по борьбе с Сovid-19 и его последствиями могут быть связаны с политическими амбициями бывшего чиновника
До этой даты украинская сторона хочет провести обмен удерживаемыми лицами
Во вторник, 17 ноября, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль представил 5 основных цифровых решений правительства