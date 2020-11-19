В четверг, 19 ноября, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел второе совещание с мэрами городов Украины. Об этом сообщает Правительственный портал.

В ходе совещания обсуждали проблему борьбы с распространением коронавируса и вопрос наполнения местных бюджетов. В онлайн-встрече также участвовали руководители Министерства здравоохранения и представители других министерств.

Глава правительства призвал градоначальников соблюдать карантин "выходного дня", поскольку это единственная альтернатива локдауну. Также премьер сообщил, что следует рассматривать все возможные варианты на случай ухудшения ситуации с заболеваемостью, в том числе и возможное усиление карантинных ограничений.

Мы не хотим вводить жесткий локдаун, который был весной. В вопросе усиления карантина мы готовы выслушать ваши советы.

По словам Шмыгаля, правительство направило в городские бюджеты второй транш в размере 870 миллионов гривен на обеспечение кислородом.

По результатам совещания премьер поручил Министерству энергетики совместно с органами местного самоуправления проработать вопрос мощностей электросетей вблизи больниц, чтобы обеспечить бесперебойную подачу кислорода.

В свою очередь руководители городов поставили вопрос зачисления акцизного налога с топлива в местные бюджеты. Премьер-министр отметил, что Министерство финансов готово к компромиссу, в частности, чтобы часть акциза шла в бюджеты территориальных общин.

В рабочем порядке мы решим этот вопрос. Акциз мы не собираемся давать областным администрациям, это будет прямая субвенция территориальным общинам. Все налоги, которые платят регионы в государственный бюджет, должны возвращаться им в виде субвенции.

Кроме того, премьер-министр сообщил, что правительство и в дальнейшем укреплять реформу децентрализации, а после подписания президентом Украины закона о независимости местных бюджетов, регионы получат более 500 миллиардов гривен.

Также ранее Шмыгаль назвал 5 главных изменений для украинцев.